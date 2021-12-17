Захисник Марк Рене Мампассі, який виступав за Маріуполь на правах оренди, перебрався до московського Локомотива.

Захисник підписав угоду з московським Локомотивом на 5 років, інформує офіційний сайт "залізничників".

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Клуб не розголошував деталі переходу, проте, за інформацією журналіста Івана Карпова, Шахтар отримає за Мампассі 4 млн євро. Зазначається, що оборонець потенційно може отримати російське громадянство.

У нинішньому сезоні УПЛ Мампассі провів 15 матчів у складі Маріуполя, в яких відзначився асистом. Його контракт належав Шахтарю.

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