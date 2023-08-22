Іспанський клуб підписав купу вільних агентів, але не витратив жодного євроцента на трансферному ринку. Фанати вирішили висміяти керівництво Малаги за жадібність.

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Група ультрас разом з тіктокером Карлосом Гарсією вирушили в аеропорт. Вони вибрали рандомного чоловіка, який тільки прилетів до Малаги, і влаштували йому зустріч, начебто він новий футболіст команди. Спочатку турист онімів, але потім зрозумів витівку фанатів і підіграв їм. Чоловік роздавав автографи і грався з м'ячем. Відео подивилися понад 2 мільйонів глядачів.

Нагадаємо, що у складі Малаги виступали українці Денис Бойко та Євген Селезньов. Наразі "біло-сині" виступають у третьому іспанському дивізіоні.

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