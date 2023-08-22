Жадібність колишнього клубу Селезньова висміяли свої ж фанати – випадкова людина пережила хвилину слави
Вболівальники Малаги здивували своєю креативністю, потроливши клуб за пасивну трансферну кампанію.
Іспанський клуб підписав купу вільних агентів, але не витратив жодного євроцента на трансферному ринку. Фанати вирішили висміяти керівництво Малаги за жадібність.
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Група ультрас разом з тіктокером Карлосом Гарсією вирушили в аеропорт. Вони вибрали рандомного чоловіка, який тільки прилетів до Малаги, і влаштували йому зустріч, начебто він новий футболіст команди. Спочатку турист онімів, але потім зрозумів витівку фанатів і підіграв їм. Чоловік роздавав автографи і грався з м'ячем. Відео подивилися понад 2 мільйонів глядачів.
Нагадаємо, що у складі Малаги виступали українці Денис Бойко та Євген Селезньов. Наразі "біло-сині" виступають у третьому іспанському дивізіоні.
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