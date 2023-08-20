Віктор Циганков вдруге поспіль вийшов з перших хвилин, натомість Артем Довбик знову почав у запасі, хоча його гол врятував нічию для каталонців на полі Реал Сосьєдада. Матч, як і онлайн-трансляція Жирона – Хетафе на "Футбол 24", стартував о 20:00. Команда Бордаласа теж здобула нічийний результат на старті сезону, зупинивши вдома Барселону. В минулому сезоні суперники обмінялися домашніми перемогами.

Циганков в основі Жирони на другий тур Прімери, Довбик – джокер

Майже нічого не відбувалося у перші 10 хвилин. А потім розкішна діагональ зі своєї половини на лівий край, де Савіо приймає, накручує захисника і подає, а Янхел Еррера замикає у високому стрибку. Судді спершу скасували взяття воріт, але VAR намалював правильні лінії і стало зрозуміло, що застрягла нога Даміана Суареса. Захисник гостей ледь не виправився після розіграшу штрафного – снаряд просвистів поруч з правим нижнім кутом.

Циганков дуже важко почав цей матч. Дістається то в обличчя, то по ногах. Не проходять спроби загострення і простріли. Брудно та щільно грає Хетафе, такий стиль команди Бордаласа кілька років тому ледь не приніс путівку в Лігу чемпіонів. Тягуча гра, де більше нервів і ударів у ноги, ніж убік воріт. Хетафе стріляє значно частіше (1:5), але єдиний влучний постріл на дві команди приніс перевагу Жироні, яка ніби не в рідних стінах грає, настільки кволо і тихо грає на атаку.

Після перерви стало веселіше. Хетафе почав з прем'єрного влучання у площину воріт. Циганков з Еррерою обігрався на правому напівфланзі, але Стуані з пасу українця не пробив голкіпера. А ось в одній з наступних атак 36-річний уругвайський форвард ногою замкнув подачу Гутієрреса вже з лівого краю. Гассаніга навіщось вилетів з воріт у фланг, відверто пробачив Хуан Іглесіас, не влучивши у порожню рамку з правого краю.

І знову Циганков непогано розрізає, створюючи простір для партнера. Стуані на 65 хвилині показує, чому Довбик наразі запасний. Знову закидання на лівий фланг, простріл, Сорія пускає між руками. Стуані тут як тут і карає голкіпера, якого Реал дуже хотів на зміну Луніну, за помилку. Циганков покращив статистику воротаря Хетафе дальнім ударом. Довбик і Валері Фернандес на 72 хвилині міняють Стуані та Савіо. Сорія вибив на Циганкова. Віктор відразу ж кинув на хід Еррері, який розправився з голкіпером. Однак екс-вінгер Динамо на якусь мить запізно віддав цей пас. Гол скасовано через офсайд.

Довбик настільки потужний на кутовому, що суперник відлітає від нього, а судді свистять фол. Тому удар головою в статистику не зарахують. І знову Циганков блискуче котить у штрафний, партнера підводить дерев'яний прийом. Який же шанс загубив Довбик на 90+2! Ідеальний таймінг відкриття, прийом передачі в розріз, але постріл прямолінійно в голкіпера. Жирона набирає 4 очки та принаймні тимчасово виходить на 3 місце Ла Ліги. У Хетафе залишається 1 бал, 0 забитих голів і 16 рядок.

"У Жироні з'явився принц": Іспанія кайфує від гольового дебюту Довбика – фанатам прогнозують багато святкових вечорів