Испанский клуб подписал кучу свободных агентов, но не потратил ни одного евроцента на трансферном рынке. Фанаты решили высмеять руководство Малаги за жадность.

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Группа ультрас вместе с тиктокером Карлосом Гарсией отправились в аэропорт. Они выбрали рандомного мужчину, который только прилетел в Малагу, и устроили ему встречу, как будто бы он новый футболист команды. Сначала турист онемел, но потом понял выходку фанатов и подыграл им. Мужчина раздавал автографы и играл с мячом. Видео посмотрели более 2 миллионов зрителей.

Напомним, что в составе Малаги выступали украинцы Денис Бойко и Евгений Селезнев. Сейчас "бело-синие" выступают в третьем испанском дивизионе.

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