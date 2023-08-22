Жадность бывшего клуба Селезнева высмеяли свои же фанаты – случайный человек пережил минуту славы
Болельщики Малаги удивили своей креативностью, потроллив клуб за пассивную трансферную кампанию.
Испанский клуб подписал кучу свободных агентов, но не потратил ни одного евроцента на трансферном рынке. Фанаты решили высмеять руководство Малаги за жадность.
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Группа ультрас вместе с тиктокером Карлосом Гарсией отправились в аэропорт. Они выбрали рандомного мужчину, который только прилетел в Малагу, и устроили ему встречу, как будто бы он новый футболист команды. Сначала турист онемел, но потом понял выходку фанатов и подыграл им. Мужчина раздавал автографы и играл с мячом. Видео посмотрели более 2 миллионов зрителей.
Напомним, что в составе Малаги выступали украинцы Денис Бойко и Евгений Селезнев. Сейчас "бело-синие" выступают в третьем испанском дивизионе.
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