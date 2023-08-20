Під час фіналу жіночого чемпіонату світу Іспанія – Англія (1:0) вболівальник вибіг на поле у футболці з закликом зупинити війну в Україні.

Фінальний матч ЧС-2023 між збірними Іспанії та Англії був ненадовго перерваний через акцію від одного з уболівальників.

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Молодий чоловік вибіг на знак протесту проти війни в Україні. На чорній футболці попереду намальовано портрет Путіна з написом "зупинити Путлера", а позаду було гасло "звільнити Україну". Слід зауважити, що на карті нашої країни, яка була зображена на спині, чомусь не вистачає Одещини.

Стюарти досить швидко спіймали активіста і гра продовжилась. У підсумку, Іспанія здобула золоті медалі і відсвяткувала перемогу.

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