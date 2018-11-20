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Зеєдорф не проти попрацювати тренером в АПЛ

15:28 181 Читать на русском
Зеєдорф не проти попрацювати тренером в АПЛ
Кларенс Зеєдорф / ФК Депортіво

Екс-півзахисник Мілана Кларенс Зеєдорф, який зараз очолює збірну Камеруну, зізнався, що бажає попрацювати у чемпіонаті Англії.

"Я ніколи не грав у Прем'єр-лізі, тож сподіваюся, що колись мені вдасться там попрацювати.

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Це найбільш інтригуючий і захоплюючий чемпіонат на сьогоднішній день. Для мене можливість попрацювати там стане великим досягненням", – передає слова Зеєдорфа Sky Sports.

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Теги
Камерун Камерун Кларенс Зеєдорф Кларенс Зеєдорф Англія
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