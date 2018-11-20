Зеєдорф не проти попрацювати тренером в АПЛ

Екс-півзахисник Мілана Кларенс Зеєдорф, який зараз очолює збірну Камеруну, зізнався, що бажає попрацювати у чемпіонаті Англії.

"Я ніколи не грав у Прем'єр-лізі, тож сподіваюся, що колись мені вдасться там попрацювати.

Джеррард назвав головних претендентів на "Золотий м'яч" – Модріч поза списком

Це найбільш інтригуючий і захоплюючий чемпіонат на сьогоднішній день. Для мене можливість попрацювати там стане великим досягненням", – передає слова Зеєдорфа Sky Sports.

"Неймар може повернутися одного дня", – спортивний директор Барселони не проти камбеку бразильця