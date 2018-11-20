Джеррард назвав головних претендентів на "Золотий м'яч" – Модріч поза списком

Легендарний хавбек Ліверпуля, який зараз тренує Рейнджерс, Стівен Джеррард вважає що "Золотий м'яч" повинен отримати тріумфатор ЧС-2018.

"Золотий м'яч" повинен отримати чемпіон світу, який стабільно грає протягом усього року.

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Головні кандидати – Антуан Грізманн і Кіліан Мбаппе. Але ніколи не можна виключати Кріштіану Роналду і Ліонеля Мессі.

Хтось із цієї четвірки повинен отримати цю нагороду", – підсумував Джеррард для France Football.

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