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Джеррард назвав головних претендентів на "Золотий м'яч" – Модріч поза списком

13:11 651 Читать на русском
Джеррард назвав головних претендентів на "Золотий м'яч" – Модріч поза списком
Лука Модріч / Reuters

Легендарний хавбек Ліверпуля, який зараз тренує Рейнджерс, Стівен Джеррард вважає що "Золотий м'яч" повинен отримати тріумфатор ЧС-2018.

"Золотий м'яч" повинен отримати чемпіон світу, який стабільно грає протягом усього року.

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Головні кандидати – Антуан Грізманн і Кіліан Мбаппе. Але ніколи не можна виключати Кріштіану Роналду і Ліонеля Мессі.

Хтось із цієї четвірки повинен отримати цю нагороду", – підсумував Джеррард для France Football.

Модріч лідирує в голосуванні на "Золотий м'яч-2018", далі Варан та Мбаппе, – журналіст

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