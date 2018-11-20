Зеедорф не против поработать тренером в АПЛ

Экс-полузащитник Милана Кларенс Зеедорф, который сейчас возглавляет сборную Камеруна, признался, что желает поработать в чемпионате Англии.

"Я никогда не играл в Премьер-лиге, поэтому надеюсь, что когда мне удастся там поработать.

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Это самый интригующий и захватывающий чемпионат на сегодняшний день. Для меня возможность поработать там станет большим достижением", – передает слова Зеедорфа Sky Sports.

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