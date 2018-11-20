"Неймар може повернутися одного дня", – спортивний директор Барселони не проти камбеку бразильця

Спортивний директор іспанської Барселони Пеп Сегура зізнався, що перехід Неймара в Парі Сен-Жермен став образою для каталонців, але наполягає, що двері клубу відчинені для повернення бразильця.

Неймар може оформити сенсаційне повернення до Барселони в майбутньому, якщо з'явиться така можливість. Такий висновок робить іспанське видання AS, посилаючись на спортивного директора "блаугранас" Пепа Сегуру.

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Бразильського форварда часто пов'язують з відходом із Парі Сен-Жермен із моменту переходу в клуб із Барселони за рекордні 222 млн євро в серпні 2017 року.

Хоч його результативність і є високою, та в 26-річного нападника не склались партнерські взаємини з уругвайським форвардом ПСЖ Едінсоном Кавані, що періодично стає однією з причин, через яку Неймар хоче покинути Парк де Пренс.

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Рішення Неймара покинути Барселону змусило багатьох повірити, що шляху назад не буде, але Сегура розповів La Vanguardia, що все не так однозначно.

"Усі гравці на ринку, найімовірніше, перейдуть до нас, якщо відповідатимуть нашим вимогам. Наразі Неймар не на ринку. Якщо одного дня з'явиться можливість підписати його, то невже хтось сумнівається, що такий клуб, як Барса, не повинен її розглянути? У випадку з Неймаром чи кимось такого ж рівня ми повинні спрацювати якнайкраще".

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Сегура визнав, що манера, в якій Неймар ішов із клубу, коли нещодавно підписав новий контракт із Барселоною, залишила гіркий присмак для багатьох уболівальників. Але він відзначив, що головним фактором у будь-якому трансфері залишається якість гравця.

"Це той аспект, який у вирішальний момент ви повинні враховувати. Ми не можемо забути те, як вчинив Неймар із нами, коли йшов. Але якщо ми, незважаючи на все це, віримо, що він має бути трансферною ціллю, то він нею стане. І останнє, це ще й повинно бути економічно обґрунтовано".