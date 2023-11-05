"Це вже не вперше у цьому сезоні. В усіх іграх, в яких він виходив, Жеремі був фантастичним. Доку здивував нас усіх. Він чудовий футболіст, який робить все правильно. Сьогодні важко знайти гравця, який може тягнути м’яч, не маючи багато простору для цього. Доку – один з найшвидших.

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Це неймовірно, як він може змінювати ритм. Я вражений. Це не просто вінгер для гри один в один. Ми зробили фантастичну роботу, коли привезли Доку сюди", – цитує Гвардіолу beIn Sports.

Зазначимо, що Жеремі став головним героєм матчу Манчестер Сіті – Борнмут, забивши та віддавши аж 4 результативні передачі. Це дозволило бельгійцю приєднатись до ексклюзивного клубу гравців, які змогли 4 рази асистувати партнерам: Поль Погба, Харрі Кейн, Санті Касорла, Еммануель Адебайор, Сеск Фабрегас, Хосе Антоніо Рейєс та Денніс Бергкамп.

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