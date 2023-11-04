Манчестер Сіті каменя на камені не залишив від Борнмута, за який виступає Ілля Забарний. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Манчестер Сіті довго не міг забити – Доку на 30 хвилині обігрався у стінку з Родрі та легко переграв Раду. А вже на 37-й хвилині "містяни" вели з рахунком 3:0. Спочатку Доку на правому фланзі розхитав захисників та знайшов Бернарду в центрі, який легко забив, а потім бельгієць влучив у спину Аканджі, від якого м'яч і опинився у сітці.

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Холанд же не вийшов на другий тайм, що не завадило Сіті добити суперника. Доку ще двічі асистував – Фодену і Бернарду Сілві (особливо класним вийшов гол португальця, забитий в стилі Мессі). Сіністерра один м'яч зумів відіграти, а крапку в грі поставив Аке з прострілу Бобба.