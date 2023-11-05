"Это уже не впервые в этом сезоне. Во всех играх, в которых он выходил, Жереми был фантастическим. Доку удивил нас всех. Он замечательный футболист, который делает все правильно. Сегодня трудно найти игрока, который может тянуть мяч, не имея много пространства для этого. Доку – один из самых быстрых.

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Невероятно, как он может менять ритм. Я поражен. Это не просто вингер для игры один в один. Мы проделали фантастическую работу, когда привезли Доку сюда", – цитирует Гвардиолу beIn Sports.

Отметим, что Жереми стал главным героем матча Манчестер Сити – Борнмут, забив и отдав аж 4 результативные передачи. Это позволило бельгийцу присоединиться к эксклюзивному клубу игроков, которые смогли 4 раза ассистировать партнерам: Поль Погба, Харри Кейн, Санти Касорла, Эммануэль Адебайор, Сеск Фабрегас, Хосе Антонио Рейес и Деннис Бергкамп.

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