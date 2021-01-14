"Було чотири імена та прочерк. І я першим сказав, що хочу пробити п'ятим. У мене це було дуже чітко, з великим бажанням пробити пенальті і мати можливість забити гол у першій команді. Якби Грізманн забив, ми б перемогли раніше. Я дуже радий голу та виходу в фінал. Я поставив м'яч на позначку і пробивав із великою рішучістю.

Реал Сосьєдад – Барселона – 1:1 (пен. 2:3) – відео голів та огляд матчу

Я ніколи не втрачав посмішки. Я досить щасливий. Хоча я не граю, у мене все йде дуже добре. У мене є сім'я, здоров'я, і ​​я взагалі не можу скаржитися. Якщо Рональд надасть мені ігровий час, я оціню це і витисну максимум із можливості, а якщо ні – продовжу працювати.

Здатись? Ніколи, після стількох років у клубі. Я пройшов важкий шлях до першої команди, і тепер, коли я тут, я не збираюся просто так це залишити", – поділився Пуч у коментарі Marca.

Зазначимо, Барселона перемогла Реал Сосьєдад лише в серії пенальті, а вирішального удару завдав якраз Рікі Пуч.

Реал Сосьєдад – Барселона: складнощі життя без Мессі, неоднозначний Грізманн і героїчний тер Штеген