"Было четыре имени и прочерк. И я первым сказал, что хочу пробить пятым. У меня это было очень четко, с большим желанием пробить пенальти и иметь возможность забить гол в первой команде. Если бы Гризманн забил, мы бы победили раньше. Я очень рад голу и выходу в финал. Я поставил мяч на точку и пробил с большой решительностью.

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Я никогда не терял улыбки. Я довольно счастлив. Хотя я не играю, у меня все идет очень хорошо. У меня есть семья, здоровье, и я вообще не могу жаловаться. Если Рональд предоставит мне игровое время, я оценю это и выжму максимум из возможности, а если нет – продолжу работать.

Сдаться? Никогда, после стольких лет в клубе. Я прошел тяжелый путь в первую команду, и теперь, когда я здесь, я не собираюсь просто так это оставить", – поделился Пуч в комментарии Marca.

Отметим, Барселона победила Реал Сосьедад лишь в серии пенальти, а решающий удар нанес как раз Рики Пуч.

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