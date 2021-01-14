Реал Сосьєдад – Барселона – 1:1 (пен. 2:3) – відео голів та огляд матчу
Реал Сосьєдад зустрічався з Барселоною у півфіналі Суперкубка Іспанії. Дивіться відео голів та огляд матчу Реал Сосьєдад – Барселона.
Ще до свистка на перерву каталонці вийшли вперед завдяки влучному удару головою від Френкі де Йонга.
Реал перед стартом Суперкубка Іспанії втратив форварда та ключового захисника
Після перерви господарі несподівано зрівняли рахунок і навіть були ближчими до перемоги, але гра перейшла у овертайм. Два відрізки по 15 хвилин не змінили рахунок. У серії післяматчевих пенальті кураж упіймав голкіпер Барси Марк-Андре тер Штеген та зумів вивести свою команду у фінал турніру.
Нагадаємо, Барселона у заключному матчі Суперкубка Іспанії зустрінеться з переможцем пари Реал – Атлетік.
Барселона вийшла у фінал Суперкубка Іспанії, здолавши Реал Сосьєдад у епічній серії пенальті