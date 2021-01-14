У нинішній розіграш Суперкубка Іспанії потрапило аж чотири команди – до чемпіона та віце-чемпіона (Реала та Барселони) додалися минулорічні фіналісти Кубка (Атлетік і Реал Сосьєдад). Каталонцям випав півфінал проти Сосьєдада, на який Рональд Куман не дуже-то й змінив склад. В основі вийшла більшість лідерів включно з тер Штегеном, а з відносних резервістів у основу потрапив тільки Мінгеса та Араухо. Крім того, до заявки не внесли Мессі, у якого були проблеми зі стегном.

В перші 20-25 хвилин ініціативу тримали гравці Барселони, однак небезпечніше виглядав Сосьєдад. Вже на 4-й баски провели дебютний постріл по воротах "блаугранас" – це Ісак головою замкнув подачу з правого флангу (неточно). На 12-й дальній удар дозволили провести Порту (повз площину), а на 13-й Ле Норман пробив головою після навісу з кутового – точно в руки тер Штегену.

Каталонці на 17-й огризнулися вриванням Дембеле на край штрафного, однак подальший удар Усмана накрили захисники. Відповіль Сосьєдада була вражаючою: Оярсабаль протягнув м'яч через центр і точною передачею вивів Ісака віч-на-віч з тер Штегеном – Марк-Андре встиг скоротити дистанцію й виграти дуель у нападника! Ще за три хвилини Ісак вдруге став антигероєм, завадивши Меріно замкнути класну передачу Порту з флангу.

Після таких ляпасів Барселона отямилась, остаточно забравши контроль над грою. Моменти не змусили на себе чекати: вже на 23-й хвилині з дистанції повз дальній кут вистрілив Лангле, а на 26-й сталося перше влучання "синьо-гранатових" у площину – це Брейтвейт отримав шикарну діагональ від Араухо й пробив з гострого кута під ближню стійку. Реміро врятував. На 31-й же Альба мав аж два шанси відзначитись, але постріл після подачі Дембеле влучив у Грізманна, а ефектну закидушку від Бускетса у продовженні атаки Жорді замкнув неточним ударом з лівого краю штрафного.

Організувавши ще кілька хороших атак, Барса таки розвалила оборону Сосьєдада. На 39-й хвилині Брейтвейт класно розвернувся й вирізав передачу на Грізманна, а той з лівого краю карного майданчика м'яко навісив на лінію воротарського – де Йонг же замкнув головою під поперечину. 1:0! Баски огризнулися дальнім пострілом Ісака по центру, який парирував тер Штеген. Зрештою, на перерву команди пішли за мінімальної переваги "блаугранас".

На другий тайм Сосьєдад вийшов зарядженим. Вже на 47-й хвилині сан-себастьянці заробили кутовий, який нічого не приніс, а на 49-й звичайна подача з лівого флангу подарувала пенальті – це де Йонг підіграв собі рукою. Оярсабаль з "позначки" впевнено зрівняв рахунок – 1:1! Втім, вже за дві хвилини де Йонг міг виправитись за свою помилку, тікаючи від захисників у штрафний і всадивши там на "п'яту точку" Меріно. Френкі був готовий розстрілювати ворота, але голландець несподівано впав внаслідок контакту з Горосабелем. Пенальті? Ні! Арбітр помітив фол з боку Френкі.

Попри цю невдачу, Барса не падала духом. Каталонці в наступні десять хвилин продовжили тиснути на оборону Сосьєдада: на 59-й хвилині це вилилось у небезпечний удар Грізманна з гострого кута (над воротами), на 61-й Педрі ледь не перекинув голкіпера з мінімальної дистанції, а на 63-й Дембеле змістився у центр та пробив з лінії карного майданчика – поруч з правою стійкою! Щоправда, після цього епізоду баски відвели гру від власних воріт, а на 70-й хвилині вони навіть огризнулися дальнім ударом Порту (неточно).

В другій половині другого тайму Сосьєдад виглядав навіть активніше, організувавши кілька дуже перспективних атак. На жаль, довести прориви до конкретики сан-себастьянцям не вдавалося, але Барса взагалі спала. Все, що вдалося організувати каталонцям на 70-х та 80-х хвилинах – це потужний удар Педрі з меж штрафного під поперечку, який парирував Реміро. Цей момент був єдиним до самого завершення основного часу. Зрештою, свисток арбітра відправив команди на овертайм.

На перший екстра-тайм Рональд Куман випустив П'яніча та Пуча, а Іманол Альгуасіл кинув у бій Вілліана Хосе з Сальдуа (а потім додав Янузая). Цей період зустрічі пройшов у рівній боротьбі на досить високих швидкостях з атаками в обидва боки – і з гольовими моментами! Баски могли вийти вперед на 94-й хвилині завдяки прекрасному дальньому удару Сальдуа, який тер Штеген витягнув з-під поперечки, а каталонці відповіли на 101-й контратакою 4-в-2 – втім, у завершенні Дембеле слабенько пробив з меж штрафного в руки Реміро. На міні-перерву футболісти відправились за нічийного рахунку.

Очікувалось, що другий екстра-тайм буде обережним і нервовим, однак Барса та Сосьєдад влаштували справжню феєрію. Так, каталонці могли забити на 112-й хвилині, коли Грізманн спіймав свічку на дальній стійці й потужно вистрілив з лету метрів з шести – Реміро врятував! Після цього був ще і стандарт в 20-ти метрах від воріт, але Грізі пробив у захисника. Сосьєдад одразу ж відповів проривом Янузая правим флангом з подачею на Оярсабаля – Мікель стріляв у дотик в польоті, але влучив у захисника. На 115-й хвилині Янузай знову вступив у гру, набравши швидкість на фланзі й влетівши у карний майданчик – далі пішов удар з гострого кута, який витягнув тер Штеген.

Вирішальний же момент стався на 118-й хвилині, коли Реал Сосьєдад заробив штрафний в метрах 24-х від воріт. Янузай підійшов до м'яча й потужно зарядив пряму у праву дев'ятку, але тер Штеген у фантастичному стрибку перевів сферу в стійку! Зрештою, свисток арбітра завершив активну фазу гри. Команди почали готуватись до серії пенальті.

Вона почалася для басків жахливо. Баутіста, який вийшов конкретно під "11-метрові", не зміг переграти тер Штегена – втім, де Йонг підтримав Йона, одразу ж пробивши у ліву стійку. На жаль для Реал Сосьєдада, другий удар теж виявився невдалим – Марк-Андре витягнув постріл Оярсабаля. Дембеле покарав точним пострілом, а сан-себастьянці запороли і третій пенальті – Вілліан Хосе влучив у стійку!

П'яніч і Меріно зуміли переграти голкіперів, а от Грізманн вибачив свою колишню команду, вистріливши над поперечкою! Янузай з пенальті повернув Сосьєдад у гру, однак його точний удар не врятував від поразки – Пуч одразу ж забив у відповідь. 3:2! Барса виходить у фінал Суперкубка Іспанії.