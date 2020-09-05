Новачок Челсі Кай Хаверц не приховує своєї радості від приєднання до лондонського клубу.

Молодий німець дав перший коментар у статусі гравця "пенсіонерів".

Хаверц став гравцем Челсі

"Я дуже щасливий і пишаюся тим, що опинився тут. Збулася моя мрія – зіграти в такому великому клубі, як Челсі. Я не можу дочекатися зустрічі з усіма гравцями і тренерами. Так, я дуже радий бути тут!" – зізнався Хаверц в коментарі офіційному сайту Челсі.

Нагадаємо, в минулому сезоні хавбек провів за Байєр 45 матчів у всіх турнірах, відзначився 18 голами та 9 асистами.

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