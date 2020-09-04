Гравець збірної Німеччини підписав контракт на 5 років, інформує сайт "синіх". За неофіційними даними, сума трансферу склала 72 млн фунтів.

Челсі оформив рекордний трансфер в історії жіночого футболу за смішну суму

Хаверц є вихованцем Байєра, а перший матч за головну команду "фармацевтів" провів у сезоні 2016/17, ставши наймолодшим дебютантом в історії Бундесліги. В його активі 150 матчів за леверкузенців, 48 голів та 31 асист. Також 21-річний Хаверц пробився у склад збірної Німеччини – один гол у 7 поєдинках.

Додамо, що хавбек Байєра став шостим новачком Челсі поточного вікна після Зієша, Вернера, Чілвела, Сарра та Сілви.

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