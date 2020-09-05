Новичок Челси Кай Хаверц не скрывает своей радости от присоединения к лондонскому клубу.

Молодой немец дал первый комментарий в статусе игрока "пенсионеров".

Хаверц стал игроком Челси

"Я очень счастлив и горжусь тем, что оказался здесь. Сбылась моя мечта – сыграть в таком большом клубе, как Челси. Я не могу дождаться встречи со всеми игроками и тренерами. Да, я очень рад быть здесь!" – признался Хаверц в комментарии официальному сайту Челси.

Напомним, в прошлом сезоне хавбек провел за Байер 45 матчей во всех турнирах, отличился 18 голами и 9 ассистами.

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