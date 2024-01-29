"Зброя, наркотики, порнографія": Мілевський відверто розповів про нещодавні обшуки в його будинку
Екс-форвард Динамо і збірної України Артем Мілевський зізнався, чому до його помешкання навідувалась поліція.
"Починають щось шуміти. Як виявилося потім, це був якийсь спеціальний лом. Наступної миті вже чую тупіт на другий поверх. Думаю: "Бл*ть, пізд*ц, все, бл*ть". Забігають перші два хлопці з калашами, у масках, у бронежилетах: "Ало, підйом".
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Я одразу відкинув думку, що це пранк. Вони досить цивілізовано себе поводили. Перше питання: "Зброя є?". У мене під ковдрою телефон, кажу: "Ні". Запитують, чи є діти, кажу: "Ні". Далі: "А хто є?". Я: "У сусідній кімнаті хлопець".
Хочуть мене за руки піднімати, а я кажу: "Я сам, сам, що треба?". Добре, що просто найголовніший, прокурор, заходить, вмикає світло, туди-сюди. Дивиться на мене, починає посміхатися. Думаю: "Фух, мабуть, впізнав, дай Бог, щоб впізнав". І він такий: "Блін, ти ж Мілевський! Хлопці, що ви робите? Відпустіть його".
Вони маски зняли, "калаші" вбік, я вже трохи спокійніший, нахабніший з ними: "Що таке, що відбувається?". А вони: "Зараз усе пояснимо, всіх розбудимо, всіх вниз", – розповів Мілевський під час стріму на Twitch.
"Він дістає ухвалу, а я намагаюся піддивитися, що там написано. І там така історія: "Зброя, наркотики та порнографія". Ми видихнули, зрозуміли, що це нас не стосується. У рішенні було ім'я старого власника будинку, який виїхав до Іспанії три роки тому. Прийшли до старого власника будинку, а в цьому будинку опинився Мілевський", – додав товариш і компаньйон Артема.
Нагадаємо, у середині січня до будинку Мілевського увірвалась поліція і провела обшук. Багато хто вирішив, що це було театралізованою постановкою з метою розкрутити соцмережі екс-форварда, який після реабілітації активно займається медійною роботою.
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