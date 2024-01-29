"Починають щось шуміти. Як виявилося потім, це був якийсь спеціальний лом. Наступної миті вже чую тупіт на другий поверх. Думаю: "Бл*ть, пізд*ц, все, бл*ть". Забігають перші два хлопці з калашами, у масках, у бронежилетах: "Ало, підйом".

Мілевський назвав справжню причину зірваного трансферу в Італію: "По зарплаті, по всьому ми домовилися"

Я одразу відкинув думку, що це пранк. Вони досить цивілізовано себе поводили. Перше питання: "Зброя є?". У мене під ковдрою телефон, кажу: "Ні". Запитують, чи є діти, кажу: "Ні". Далі: "А хто є?". Я: "У сусідній кімнаті хлопець".

Хочуть мене за руки піднімати, а я кажу: "Я сам, сам, що треба?". Добре, що просто найголовніший, прокурор, заходить, вмикає світло, туди-сюди. Дивиться на мене, починає посміхатися. Думаю: "Фух, мабуть, впізнав, дай Бог, щоб впізнав". І він такий: "Блін, ти ж Мілевський! Хлопці, що ви робите? Відпустіть його".

Вони маски зняли, "калаші" вбік, я вже трохи спокійніший, нахабніший з ними: "Що таке, що відбувається?". А вони: "Зараз усе пояснимо, всіх розбудимо, всіх вниз", – розповів Мілевський під час стріму на Twitch.

"Він дістає ухвалу, а я намагаюся піддивитися, що там написано. І там така історія: "Зброя, наркотики та порнографія". Ми видихнули, зрозуміли, що це нас не стосується. У рішенні було ім'я старого власника будинку, який виїхав до Іспанії три роки тому. Прийшли до старого власника будинку, а в цьому будинку опинився Мілевський", – додав товариш і компаньйон Артема.

Нагадаємо, у середині січня до будинку Мілевського увірвалась поліція і провела обшук. Багато хто вирішив, що це було театралізованою постановкою з метою розкрутити соцмережі екс-форварда, який після реабілітації активно займається медійною роботою.

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