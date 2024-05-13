"Я задоволений своїм сезоном. У мене було багато роботи і доводилось викладатися на повну.

Анчелотті відреагував на заклик Касільяса випустити Луніна у фіналі Ліги чемпіонів

Щодо камбеку Куртуа... Чесно кажучи, я радий за Тібо, тому що знаю, наскільки він класний воротар. Він відновився після важких травм, Куртуа – один із найкращих голкіперів у світі, і я багато чому навчився у нього.

Карло Анчелотті доведеться вирішити, хто з нас гратиме у фіналі Ліги чемпіонів, зараз ми готуємося з великим ентузіазмом", – цитує Луніна Planeta RealMadrid.

Нагадаємо, Куртуа виходив в останніх двох матчах Ла Ліги – проти Кадіса (3:0) і Гранади (4:0). Нині експерти ламають списи щодо того, хто повинен зіграти у фіналі Ліги чемпіонів проти дортмундської Борусії – наддосвідчений Куртуа чи Лунін, який достойно замінив бельгійця і став співтворцем цьогорічних досягнень мадридців.

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