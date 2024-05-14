Екс-тренер Динамо Олександр Хацкевич зізнався, що вже найближчим часом розпочне переговори з потенційними роботодавцями.

"Наприкінці травня – на початку червня я планую повернутися в Україну. Пора їхати додому.

Сабо дав оригінальну пораду Хацкевичу після чергового звільнення екс-тренера Динамо

Пропозиції є. Досить уже мені вплутуватися в авантюри", – сказав Хацкевич у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, останнім місцем роботи 50-річного фахівця був польський Заглємбе Сосновець, який він покинув зі скандалом після 3-х місяців роботи. Раніше Хацкевича також сватали у литовський Кауно Жальгіріс.

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