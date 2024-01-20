Екс-форвард збірної України Артем Мілевський розповів, чому так і не перейшов до табору Ліворно.

"Щодо Ліворно... Був італійський менеджер, ми зустрічалися в Дженоа з представниками Ліворно. В принципі, ми по зарплаті, по всьому домовилися.

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Але тоді вони не могли проплатити за трансфер. Треба було, щоб я був вільним агентом. А я тоді належав Динамо, тому угода зірвалася. Ось і все", – розповів Мілевський під час стріму на Twitch.

Нагадаємо, влітку 2013 року Артем був близький до переходу в Серію А – його контракт з Динамо спливав 2 вересня. Форвард готувався пройти збори з Ліворно і до завершення угоди з киянами планував грати за італійців на правах оренди.

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