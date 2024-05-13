Український воротар потужно провів сезон 2023/24 і заслужив довіру не тільки тренерського штабу, а й керівництва "вершкових". Звісно, що очільники Реала хочуть втримати Андрія Луніна у своїй команді, тому розпочали перемовини щодо нової угоди ще у березні.

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Як повідомляє Relevo, мадридці погодили продовження контракту з українцем щонайменше до 2029 року. Сторони обговорюють остаточні деталі, тому підписів на паперах ще не має. Реал також підвищить Луніну зарплатню, яка до цього моменту була одна з найнижчих у команді. Керівництво "вершкових" вважає, що кошти, які виплачуватимуть Андрію, мають відповідати його новому статусу у клубі.

Попри те, що є домовленість про нову угоду, і Лунін, і Реал усвідомлюють, що будуть надходити пропозиції щодо трансферу українця. Тому вони будуть вивчені на випадок, якщо клуби та суми будуть дуже привабливими.

Метою Реала було закрити новий контракт Луніна до того, як він поїде на Євро-2024, де привертатиме увагу інших команд своєю грою, а також заспокоїти голкіпера після повернення Тібо Куртуа.

Нагадаємо, що у поточному сезоні Андрій Лунін зіграв за "вершкових" у 30 матчах у всіх турнірах. У 12 іграх українцю вдалося зберегти свої ворота "сухими".

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