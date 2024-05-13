ЛНЗ впевнено переграв Колос, а Зоря та Верес розійшлись миром у поєдинках 28-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд обох матчів на "Футбол 24".

Колос забив вже на 5-й хвилині, але гол Оріховського скасували через офсайд. На 24-й хвилині Бондаренко вивів Колос вперед легально, замкнувши скидку Ільїна головою. ЛНЗ відігрався перед перервою, Чорноморець зрізав м'яч у власні ворота.

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Ранжель у другому таймі міг вивести Колос знову вперед, але поцілив у поперечку. А черкащани повели в рахунку на 62-й хвилині – Наумець завершив комбінацію за участі Тілля та Яшарі. Ейнел ефектним ударом у дальній кут поставив крапку в зустрічі.

Зоря відкрила рахунок на 9-й хвилині – захист не зміг зупинити прорив Олександра Яцика, який відправив м'яч повз голкіпера. Луганці виглядали переконливіше, але Верес відігрався на 60-й хвилині – Шастал замкнув закидання Дахновського до штрафного. Герреро міг вирвати перемогу для Зорі, але матч завершився нічиєю.

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