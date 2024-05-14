У колишнього тренера Роми Жозе Моурінью на столі лежить нова пропозиція: як інформує турецький інсайдер Ягіз Сабунчуоглу, потенційний президент Фенербахче Азіз Йилдирим хоче найняти "особливого" на наступний сезон. Проблема полягає в тому, що Йилдирим лише висунув свою кандидатуру на виборах президента клубу – йому ще належить їх виграти.

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Йилдирим уже керував "канарейками" з 1998 по 2018 рік і впевнений у своїй перемозі на наступний термін. Португальський тренер не поспішає повертатися до роботи – раніше він неодноразово заявляв, що хоче переконатися в тому, що вибере правильний варіант для наступного кроку у своїй кар'єрі.

Нагадаємо, що під час цього сезону Фенербахче розглядав варіант зі зняттям із чемпіонату Туреччини. Чинне керівництво клубу вважає, що Федерація футболу Туреччини не може забезпечити чесний розіграш чемпіонату.

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