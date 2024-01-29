"Начинают что-то шуметь. Как оказалось потом, это был какой-то специальный лом. В следующий момент уже слышу топот на второй этаж. Думаю: "Бл*ть, пизд*ц, все, бл*ть". Забегают первые два парня с калашами, в масках, в бронежилетах: "Ало, подъем".

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Я сразу отбросил мысль, что это пранк. Они достаточно цивилизованно себя вели. Первый вопрос: "Оружие есть?". У меня под одеялом телефон, говорю: "Нет". Спрашивают, есть ли дети, говорю: "Нет". Дальше: "А кто есть?". Я: "В соседней комнате парень".

Хотят меня за руки поднимать, а я говорю: "Я сам, сам, что надо?". Хорошо, что просто самый главный, прокурор, заходит, включает свет, туда-сюда. Смотрит на меня, начинает улыбаться. Думаю: "Фух, видимо, узнал, дай Бог, чтобы узнал". И он такой: "Блин, ты же Милевский! Ребята, что вы делаете? Отпустите его".

Они маски сняли, "калаши" в сторону, я уже немного спокойнее, наглее с ними: "Что такое, что происходит?". А они: "Сейчас все объясним, всех разбудим, всех вниз", – рассказал Милевский во время стрима на Twitch.

"Он достает постановление, а я пытаюсь подсмотреть, что там написано. И там такая история: "Оружие, наркотики и порнография". Мы выдохнули, поняли, что это нас не касается. В решении было имя старого владельца дома, который уехал в Испанию три года назад. Пришли к старому владельцу дома, а в этом доме оказался Милевский", – добавил товарищ и компаньон Артема.

Напомним, в середине января в дом Милевского ворвалась полиция и провела обыск. Многие решили, что это было театрализованной постановкой с целью раскрутить соцсети экс-форварда, который после реабилитации активно занимается медийной работой.

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