1. Гордий, але морально вбитий Олівер Кан на Євро-2000. Збірна Німеччини провалилася, набравши лише одне очко в групі з Англією, Португалією та Румунією. Оллі діставав м'яч із сітки аж п'ять разів.

2. Японець Хідетоші Наката провів у Ромі лише півтора сезону, але цього вистачило, щоб здобути Скудетто з "вовками". У чемпіонській кампанії 2000/01 хавбек зіграв 15 матчів, забив 2 голи.

Happy Birthday Nakata pic.twitter.com/YFdPmziYOi — My Greatest 11 (@MyGreatest11) January 22, 2024

3. Молодий і сповнений нестримної енергії Стівен Джеррард вибігає на смарагдовий килим Енфілда, щоб зіграти проти Арсенала. Позаду бачимо ще неголеного Тьєррі Анрі.

A young Steven Gerrard pic.twitter.com/vuw5IPVYtO — Classic Football Shirts (@classicshirts) January 19, 2024

4. Справжні вожді – камерунець Самюель Ето'О та івуарієць Дідьє Дрогба. На двох зіграли за свої збірні 223 матчі, забили 121 м'яч.

Two of the greats.



pic.twitter.com/9Y9YxqE84i — Classic Football Shirts (@classicshirts) January 9, 2024

5. Той особливий Депортіво початку "нульових" неможливо уявити без Дієго Трістана. За шість сезонів цей парубок настріляв 111 м'ячів.

Happy Birthday Diego Tristán pic.twitter.com/VNf3J7FOnV — My Greatest 11 (@MyGreatest11) January 5, 2024

6. Впізнали? Харрі Магуайр у юнацькій команді Шеффілд Юнайтед, кінець "нульових".

Young Harry Maguire pic.twitter.com/Ji9AaTUYUG — Cult Kits (@cultkits) January 1, 2024

7. Кріштіану Роналду проводить свої перші матчі за національну збірну Португалії. Зараз їх у нього вже понад 200 – і він продовжує!

8. Дієго Марадона завітав на базу МЮ, щоб висловити респект серу Алексу Фергюсону. Той у боргу не залишився.

Con sir Alex Ferguson bajo la atenta mirada de don Carlos (2008) pic.twitter.com/EuFcxpceG0 — El pibe de oro fulbo clú (@Elpibedeoro_10) December 26, 2023

9. Великий Арсенал епохи Арсена Венгера: Тьєррі Анрі, Робер Пірес, Філіп Сендерос, Йохан Джуру...

Thierry in the zone. pic.twitter.com/yeZrknZ48p — Classic Football Shirts (@classicshirts) December 22, 2023

10. Перший перуанський легіонер в історії АПЛ. Хавбек Нольберто Солано став легендою Ньюкасла, провівши за "сорок" 314 матчів, забивши 48 голів. Окрім того встиг побігати за Астон Віллу, Вест Хем, Лестер, Халл і навіть Хартлпул.

Happy Birthday Nolberto Solano! pic.twitter.com/ir14eZIerh — Classic Football Shirts (@classicshirts) December 12, 2023

11. Франческо Тольдо протягнув Італію у фінал Євро-2000 і зараз опиниться під вагою Дель П'єро, Юліано, Ді Б'яджо, Каннаваро і Нести – як мінімум.

12. А це вже Давід Вілья, нападник збірної Іспанії, цілує Кубок Європи-2008 після перемоги у фіналі над Німеччиною (1:0). Із чотирма голами він став найкращим бомбардиром європейського форуму.

Happy birthday to EURO 2008 winner, David Villa! ?#EURO2024 pic.twitter.com/HeK4jofKHH — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) December 3, 2023

13. Розкішна атака збірної Чехії на Євро-2004 – Павел Недвед, Мілан Барош і Ян Коллер. Вони ефектно дійшли до півфіналу, де прикро поступилися загадковій для усіх Греції.

Pavel Nedved, Milan Baros e Jan Koller. 2004.



Nostálgico! pic.twitter.com/rVBU1BwhmS — Futebol Nostálgico! (@futnostalgico) November 27, 2023

14. Роналдо, форвард Реала, піарить найновішу продукцію титульного спонсора клубу. Так, ще 20 років тому ці телефони були останнім писком технічного прогресу.

Ronaldo Fenômeno apresentando o novo lançamento da Siemens em 2004.



Nostálgico! pic.twitter.com/Q06qr32oD7 — Futebol Nostálgico! (@futnostalgico) November 26, 2023

15. Ідеальний ранок Роналдінью, головної зірки Барселони 2000-х.

Pausa pro café do Bruxo antes do feriado kkkkkkk pic.twitter.com/zjvENdGKD4 — Ronaldinho (@10Ronaldinho) November 14, 2023

16. Ох, скільки спогадів в одному фото! Франческо Тотті проти Девіда Бекхема, Рома проти Реала. Це груповий етап Ліги чемпіонів 2004/05, коли вони, а ще Байєр, потрапили в квартет до київського Динамо. Рома провалила кампанію, посівши останню сходинку з одним очком. Зокрема, двічі "згоріла" Мадриду – 2:4, 0:3.

Totti vs Beckham pic.twitter.com/YBxZ2R0LjS — Classic Football Shirts (@classicshirts) November 11, 2023

17. Ще трохи того великого, галактичного Реала. Роберто Карлос і Луїш Фігу!

18. Фернандо Торрес і Стівен Джеррард були частиною, безумовно, потужного Ліверпуля, якому, щоправда, так і не підкорився чемпіонський титул.

These two... in this strip. They knew how to play football together, Gerard could read his movement all-day, no wonder Torres called him the best he's played with.#YNWA #Gerrard #torres #LiverpoolFC #LFC #spain pic.twitter.com/ssU43kHKmB — "YNWA" The Story of Liverpool FC (@LFCHistoryShow) October 28, 2023

19. Ніхат Кахведжі і Хабі Алонсо тиснуть руки гравцям Галатасарая перед матчем ЛЧ 2003/04. На гол Хакана Шукюра Реал Сосьєдад відповів двома, а переможний якраз в активі Алонсо.

Nihat y Xabi Alonso ante el Galatasaray en el Atatürk de Estambul (03/04) #realsociedad #UCL pic.twitter.com/q0GiopUQ0F — RSF_ClassicPics (@RSF_ClassicPics) October 24, 2023

20. Рубрика "Футбольна династія". Юний Тьяго Алькантара у футболці Валенсії, хоча ніколи не виступав за цей клуб. Справа в тому, що його батько – чемпіон світу Мазінью – був "кажаном" у середині 90-х.

21. Антуан Грізманн і його перший сезон у дорослому футболі. Реал Сосьєдад виступав на той момент у Сегунді. Юний француз відіграв 39 матчів, забив 6 голів.

22. У продовження теми басків – потужний бомбардир Дарко Ковачевіч. Він виступав за Сосьєдад у 90-х, а після перерви на Юве і Лаціо – ще й у "нульових". Загалом 284 матчі, 107 голів. Легенда "Аноети"!

23. Побратими по Мілану, але запеклі суперники в обладунках своїх національних команд. Привід для усмішок був, насправді, не в Шеви, а у Гаттузо. Україна згоріла Італії на ЧС-2006, а потім одразу ще й у відборі на Євро-2008 (0:2, 1:2).

24. Ліон – одна з найбільших перлин Ліги чемпіонів 2000-х. Ще б пак, з такою атакою! Хатем Бен Арфа, Жунінью Пернамбукану, Карім Бензема.

pic.twitter.com/1dwyLqO7OQ — Football Pictures That Go Hard (@hardfootypix) September 20, 2023

25. Дієго Альберто Міліто: 125 матчів, 61 гол за Сарагосу. Його зоряний час настане трохи пізніше, коли він дублем у фіналі ЛЧ-2010 вкладе на лопатки саму Баварію.

26. Обличчя Вердера середини "нульових" – Дієго та Мірослав Клозе.

pic.twitter.com/hjEhkJmczL — Football Pictures That Go Hard (@hardfootypix) September 2, 2023

27. А тут їхні партнери не справляються із нестримним Роналдінью. Два сезони поспіль жереб Ліги чемпіонів зводив Вердер і Барселону в одній групі. Бремен вистояв лише одного разу (1:1), в інших зустрічах були поразки – 0:2, 1:3, 0:2.

Como faz pra parar o Bruxo!?? Kkkkkkk ??‍♂️ pic.twitter.com/mAQc4zA1AU — Ronaldinho (@10Ronaldinho) August 26, 2023

28. У цьому фото – бенефіс усієї кар'єри Філіппо Індзагі. Невловимими фірмовими дотиками Піппо оформив дубль у воротах Ліверпуля – Мілан здійняв над головою Кубок чемпіонів-2007.

Happy Birthday Filippo Inzaghi! pic.twitter.com/k9zLY69j4x — Classic Football Shirts (@classicshirts) August 9, 2023

29. А цього добродія пам'ятаєте? У сезоні 1999/00 Кевін Філіпс став найкращим снайпером АПЛ – наколотив 30 м'ячів за скромного середняка Сандерленд.

Happy Birthday Kevin Phillips! pic.twitter.com/7uI7Mq533q — Classic Football Shirts (@classicshirts) July 25, 2023

30. Модні тренди "нульових". Кріштіану Роналду та Неманья Відіч – зірки МЮ в об'єктиві папараці.

Nemanja Vidic, Cristiano Ronaldo & mid 2000s fashion. pic.twitter.com/4zgDCZN92G — Serbian Football (@SerbianFooty) May 2, 2023

Бонус!!! Насолоджуємося ефектним підключенням центрбека Юнеса Кабула до атаки. Квітень 2009-го, напружена боротьба за збереження прописки в АПЛ між Портсмутом і Вест Бромвічем. Перші врятувалися, другі – вилетіли.

It’s Younes Kaboul’s birthday today. You remember him.



Good touch for a big lad.pic.twitter.com/TPLbEqxnPl — A Funny Old Game (@sid_lambert) January 4, 2024

Золоті 60-ті і сива давнина: Гаррінча у лапах поліції, предтеча Трубіна 113 років тому і ще 29 фото "старої школи"