Золоті "нульові": Шева усміхається крізь сльози, за Динамо не соромно проти Бекса і Тотті та ще 28 фото "старої школи"
Потужна доза ностальгії від "Футбол 24".
1. Гордий, але морально вбитий Олівер Кан на Євро-2000. Збірна Німеччини провалилася, набравши лише одне очко в групі з Англією, Португалією та Румунією. Оллі діставав м'яч із сітки аж п'ять разів.
2. Японець Хідетоші Наката провів у Ромі лише півтора сезону, але цього вистачило, щоб здобути Скудетто з "вовками". У чемпіонській кампанії 2000/01 хавбек зіграв 15 матчів, забив 2 голи.
3. Молодий і сповнений нестримної енергії Стівен Джеррард вибігає на смарагдовий килим Енфілда, щоб зіграти проти Арсенала. Позаду бачимо ще неголеного Тьєррі Анрі.
4. Справжні вожді – камерунець Самюель Ето'О та івуарієць Дідьє Дрогба. На двох зіграли за свої збірні 223 матчі, забили 121 м'яч.
5. Той особливий Депортіво початку "нульових" неможливо уявити без Дієго Трістана. За шість сезонів цей парубок настріляв 111 м'ячів.
6. Впізнали? Харрі Магуайр у юнацькій команді Шеффілд Юнайтед, кінець "нульових".
7. Кріштіану Роналду проводить свої перші матчі за національну збірну Португалії. Зараз їх у нього вже понад 200 – і він продовжує!
8. Дієго Марадона завітав на базу МЮ, щоб висловити респект серу Алексу Фергюсону. Той у боргу не залишився.
9. Великий Арсенал епохи Арсена Венгера: Тьєррі Анрі, Робер Пірес, Філіп Сендерос, Йохан Джуру...
10. Перший перуанський легіонер в історії АПЛ. Хавбек Нольберто Солано став легендою Ньюкасла, провівши за "сорок" 314 матчів, забивши 48 голів. Окрім того встиг побігати за Астон Віллу, Вест Хем, Лестер, Халл і навіть Хартлпул.
11. Франческо Тольдо протягнув Італію у фінал Євро-2000 і зараз опиниться під вагою Дель П'єро, Юліано, Ді Б'яджо, Каннаваро і Нести – як мінімум.
12. А це вже Давід Вілья, нападник збірної Іспанії, цілує Кубок Європи-2008 після перемоги у фіналі над Німеччиною (1:0). Із чотирма голами він став найкращим бомбардиром європейського форуму.
13. Розкішна атака збірної Чехії на Євро-2004 – Павел Недвед, Мілан Барош і Ян Коллер. Вони ефектно дійшли до півфіналу, де прикро поступилися загадковій для усіх Греції.
14. Роналдо, форвард Реала, піарить найновішу продукцію титульного спонсора клубу. Так, ще 20 років тому ці телефони були останнім писком технічного прогресу.
15. Ідеальний ранок Роналдінью, головної зірки Барселони 2000-х.
16. Ох, скільки спогадів в одному фото! Франческо Тотті проти Девіда Бекхема, Рома проти Реала. Це груповий етап Ліги чемпіонів 2004/05, коли вони, а ще Байєр, потрапили в квартет до київського Динамо. Рома провалила кампанію, посівши останню сходинку з одним очком. Зокрема, двічі "згоріла" Мадриду – 2:4, 0:3.
17. Ще трохи того великого, галактичного Реала. Роберто Карлос і Луїш Фігу!
18. Фернандо Торрес і Стівен Джеррард були частиною, безумовно, потужного Ліверпуля, якому, щоправда, так і не підкорився чемпіонський титул.
19. Ніхат Кахведжі і Хабі Алонсо тиснуть руки гравцям Галатасарая перед матчем ЛЧ 2003/04. На гол Хакана Шукюра Реал Сосьєдад відповів двома, а переможний якраз в активі Алонсо.
20. Рубрика "Футбольна династія". Юний Тьяго Алькантара у футболці Валенсії, хоча ніколи не виступав за цей клуб. Справа в тому, що його батько – чемпіон світу Мазінью – був "кажаном" у середині 90-х.
21. Антуан Грізманн і його перший сезон у дорослому футболі. Реал Сосьєдад виступав на той момент у Сегунді. Юний француз відіграв 39 матчів, забив 6 голів.
22. У продовження теми басків – потужний бомбардир Дарко Ковачевіч. Він виступав за Сосьєдад у 90-х, а після перерви на Юве і Лаціо – ще й у "нульових". Загалом 284 матчі, 107 голів. Легенда "Аноети"!
23. Побратими по Мілану, але запеклі суперники в обладунках своїх національних команд. Привід для усмішок був, насправді, не в Шеви, а у Гаттузо. Україна згоріла Італії на ЧС-2006, а потім одразу ще й у відборі на Євро-2008 (0:2, 1:2).
24. Ліон – одна з найбільших перлин Ліги чемпіонів 2000-х. Ще б пак, з такою атакою! Хатем Бен Арфа, Жунінью Пернамбукану, Карім Бензема.
25. Дієго Альберто Міліто: 125 матчів, 61 гол за Сарагосу. Його зоряний час настане трохи пізніше, коли він дублем у фіналі ЛЧ-2010 вкладе на лопатки саму Баварію.
26. Обличчя Вердера середини "нульових" – Дієго та Мірослав Клозе.
27. А тут їхні партнери не справляються із нестримним Роналдінью. Два сезони поспіль жереб Ліги чемпіонів зводив Вердер і Барселону в одній групі. Бремен вистояв лише одного разу (1:1), в інших зустрічах були поразки – 0:2, 1:3, 0:2.
28. У цьому фото – бенефіс усієї кар'єри Філіппо Індзагі. Невловимими фірмовими дотиками Піппо оформив дубль у воротах Ліверпуля – Мілан здійняв над головою Кубок чемпіонів-2007.
29. А цього добродія пам'ятаєте? У сезоні 1999/00 Кевін Філіпс став найкращим снайпером АПЛ – наколотив 30 м'ячів за скромного середняка Сандерленд.
30. Модні тренди "нульових". Кріштіану Роналду та Неманья Відіч – зірки МЮ в об'єктиві папараці.
Бонус!!! Насолоджуємося ефектним підключенням центрбека Юнеса Кабула до атаки. Квітень 2009-го, напружена боротьба за збереження прописки в АПЛ між Портсмутом і Вест Бромвічем. Перші врятувалися, другі – вилетіли.
Золоті 60-ті і сива давнина: Гаррінча у лапах поліції, предтеча Трубіна 113 років тому і ще 29 фото "старої школи"