Хавбек Шахтаря Тарас Степаненко, задоволений тим, що у матчі 28-го туру УПЛ проти Динамо не виникло конфліктів, які могли б негативно позначитися на результатах збірної України на Євро-2024.

"У збірній у нас завжди хороша атмосфера, але я наприкінці матчу з Динамо, коли почалася штовханина, боявся, щоб не було конфлікту. Я одразу підбіг, бо розумів – можуть бути емоції. І у Динамо, і у нас, але нічого серйозного не було. Добре, що не було жодних скандалів.

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Важливо, щоб у збірну всі приїхали у гарному настрої. Ми можемо досягти результату на Євро, але потрібен хороший мікроклімат. Зараз він у збірній хороший, і так має бути далі.

Ми пам'ятаємо, що було на Євро-2016. Потрібно вчитися на своїх помилках. А такі конфлікти дуже втомлюють, забирають сили", – сказав Степаненко в ефірі ютуб-каналу ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, що у 2016 році збірна України не забила жодного гола за три поєдинки групового етапу і за цим показником увійшла в трійку найгірших збірних першості.

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