У матчі 3-го туру товариського турніру Україна розійшлась миром з французами (4:4). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Товариський матч

Україна – Франція – 4:4

Голи: Абакшин, 2, Мельник, 15, Микитюк, 23, Корсун, 26 – ?

Збірна України з футзалу була знищена найсильнішою командою світу за тайм – "синьо-жовті" спромоглися відповіли 2 голами

Збірна України в рамках підготовки до ЧС-2024 у завершальному матчі товариського турніру, який проходив у Литві, розписала бойову нічию з Францією. "Синьо-жовті" вийшли вперед вже на старті гри – Семенченко з-за бокової віддав на Абакшина і Даниїл забив вже у другому своєму матчі. Згодом швидка контратака завершилась голом Мельника. За трохи Бендалі зумів один гол відквитати і на перерву українці пішли з мінімальною перевагою.

Після відпочинку наші земляки протягом трьох хвилин довели рахунок до розгрому і, здавалось, закрили гру. Проте іншої думки був суперник – "трикольорові" примудрились оформити камбек, врятувавши нічию за 6 хвилин до завершення матчу.

Як наслідок, Франція стала переможцем турніру, набравши 7 очок із 9. Україна фінішувала з 4 пунктами в активі. Бразилія у разі перемоги над аутсайдером Литвою може набрати 6 балів і піднятись на другу сходинку.

Нагадаємо, у першому поєдинку турніру "синьо-жовті" впевнено обіграли Литву (5:2), а у другому були розгромлені бразильцями (2:7).

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