В матче 3-го тура товарищеского турнира "сине-желтые" разошлись миром с французами (4:4). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Украина – Франция – 4:4

Голы: Абакшин, 2, Мельник, 15, Микитюк, 23, Корсун, 26 –?

Сборная Украины по футзалу была уничтожена сильнейшей командой мира за тайм – "сине-желтые" удосужились ответили 2 голами

Сборная Украины в рамках подготовки к ЧМ-2024 в заключительном матче товарищеского турнира, который проходил в Литве, расписала боевую ничью с Францией. "Сине-желтые" вышли вперед уже на старте игры – Семенченко из-за боковой отдал на Абакшина и Даниил забил уже во втором своем матче. Впоследствии быстрая контратака завершилась голом Мельника. Вскоре Бендали сумел один гол отквитать и на перерыв украинцы ушли с минимальным преимуществом.

После отдыха наши земляки в течение трех минут довели счет до разгрома и, казалось, закрыли игру. Однако другого мнения был соперник – "трехцветные" умудрились оформить камбэк, спася ничью за 6 минут до завершения матча.

Как следствие, Франция стала победителем турнира, набрав 7 очков из 9. Украина финишировала с 4 пунктами в активе. Бразилия в случае победы над аутсайдером Литвой может набрать 6 баллов и подняться на вторую строчку.

Напомним, в первом поединке турнира "сине-желтые" уверенно обыграли Литву (5:2), а во втором были разгромлены бразильцами (2:7).

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