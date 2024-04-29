Підопічні Дмитра Михайленка (футболісти не старші 2005 року народження) розпочали домашній короткостроковий збір, в рамках якого 30 квітня проведуть спаринг з першоліговим Діназом, інформує прес-служба УАФ.

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Тренерський штаб викликав усього 16 гравців і не виривав легіонерів, серед яких Крістіан Шевченко (Уотфорд). Також немає жодного представника Шахтаря чи Динамо. Цікаво, що спочатку двоє футболістів киян (Владислав Захарченко та Кирило Осипенко) таки були, але після оновлення їх викреслили зі списку.

Нагадаємо, фінальна частина Євро U-19 буде розіграна з 15 по 28 липня між вісьмома збірними на полях Північної Ірландії. Україна потрапила у квартет А до господарів, Норвегії та Італії. Саме команда Михайленка відкриє турнір матчем проти північноірландців (15 липня).

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