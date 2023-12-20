Футзал, кваліфікація на ЧС-2024. Еліт-раунд, 6 тур

Польща – Україна – 3:5

Голи: Канєвскі, 27, 30, Рашковскі, 37 – Абакшин, 7, Шотурма, 9, Корсун, 12, 20, Семенченко, 32

Перша зустріч між командами завершилася вольовою перемогою поляків, хоча наші хлопці володіли перевагою у два м'ячі. Більше жодна команда не обігрувала Україну в еліт-раунді кваліфікації. Сьогодні "синьо-жовтим" була потрібна виключно перемога. Будь-який інший результат виводив на ЧС-2024 Польщу, а нашу національну команду відправляв у стикові матчі за дві додаткові путівки на чемпіонат світу.

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Олександр Косенко підготував суперникам несподіванку – зі стартових хвилин активним в атаках був голкіпер збірної України. Саме Юрій Савенко організував наші дві перші спроби відкрити рахунок. На 5-й хвилині він же заробив перспективний штрафний, попутно посадивши гравця збірної Польщі на жовту картку. Господарі взагалі не цуралися фолів. Дуже швидко набрали три. Останній з них став фатальним. Чернявський виконав, Абакшин добив у сітку – Україна відкрила рахунок.

Гол не змінив ситуацію на паркеті. "Синьо-жовті" продовжили активно тиснути. Шанс оформити дубль був у Абакшина, але поляків врятував каркас воріт. Фаренюк не реалізував вихід на голкіпера, Калужа здійснив класний сейв. Відразу ж наші чітко розіграли кутовий. Швед покотив на Шотурму, і Петро повз частокіл ніг відправив м'яч у сітку – 2:0. Не подумайте, що атакували лише ми. В середині тайму Кубік ледь не скоротив відставання. Феноменальна реакція Савенка зберегла перевагу України. В наступній же атаці Корсун забив третій гол. Фаренюк вивів на удар, а Ігор ефектно перекинув голкіпера, який вже встиг постелитися.

Далі гра пішла на зустрічних курсах. Гравці безперестанку тримали вболівальників у напрузі, але не забивали. Щось трапилося з точністю в Абакшина. Спочатку він не зміг реалізувати вихід на ворота, а потім погано пробив після розіграшу вільного удару. Здавалося, команди вирішили просто дограти до перерви. Але на останній хвилині яку ж розкішну атаку організували Жук та Корсун. Ігор оформив дубль, зробивши рахунок 4:0.

На другий тайм наставник збірної Польщі змінив голкіпера. Не дуже очевидне рішення, оскільки Калужа кілька разів по-справжньому рятував. Та й атаці така перестановка ніяк не допоможе. Українці діяли максимально злагоджено біля своїх воріт. Супернику не допомогло навіть порушення неписаних правил фейр-плей. Поки наш гравець лежав за межами майданчика після невдалого падіння, господарі провели атаку в більшості, яка завершилася неточним ударом. Після цього виникла штовханина. Наші хлопці дуже активно доводили, що так поводитися не шляхетно.

Відіграти один м'яч господарям допоміг курйоз. Лещак вкрай невдало пробив після розіграшу кутового. Однак цей кволий постріл став асистом. Канєвскі встиг зреагувати і на дальній стійці переправив м'яч у наші ворота. Через три хвилини ця парочка організувала ще один гол. Цього разу Павел добив після сейву нашого голкіпера. Було дуже важливо відповісти, і нам це вдалося. Савенко викинув з воріт на протилежний край паркету, а там Семенченко прийняв і покотив поміж ніг голкіперу господарів.

Згодом ми отримали нову проблему – п'ять командних фолів, кожен наступний пробивали б, а грати залишалося майже вісім хвилин. Дуже неприємна ситуація, коли доводиться оборонятися. Особливо, коли суперник починає грати з п'ятьма польовими. У Польщі пішло не так багато часу, щоб розіграти більшість. Автором гола став Рашковскі. Втім, це був єдиний раз, коли господарі змогли розіграти більшість. Україна здобула перемогу й напряму вийшла на футзальний чемпіонат світу.

Турнір відбудеться в Узбекистані з 14 вересня по 6 жовтня 2024 року. У європейській кваліфікації прямі путівки на ЧС-2024 здобули лише переможці своїх груп в еліт-раунді. Чотири найкращі команди, які посіли другі місця, візьмуть участь в плей-офф, за підсумками якого ще дві країни вийдуть на Мундіаль. Уже вийшли на ЧС: Португалія, Казахстан, Україна, Франція, Іспанія. У стикових матчах зіграють Фінляндія, Хорватія, Нідерланди і Польща.