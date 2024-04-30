– Призначення Поздєєва. Це легенда клубу. Він тренував U-19 і грав за команду, здається з її заснування. Яка його роль? Він тренуватиме команду чи ви шукатимете нового тренера?

– Він дуже довгий час перебуває у структурі клубу. Він поставив команді U-19 футбол, який ми хочемо бачити довгі роки. Команда прогресує. Декілька наших юнаків уже заграно за основну команду. Також юнаки, які грали під його керівництвом, уже грають у Європі. Він прагне грати в атрактивний (привабливий), агресивний футбол. Це те, що ми шукаємо зараз.

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Дуже важкий графік матчів чекає на нас попереду. Матч із Динамо, 2 гри з Зорею, матч з Минаєм, який для мене став відкриттям цього сезону. А ще граємо із ЛНЗ – дуже важкою командою. Подивимося, що Поздєєв зможе зробити до кінця сезону. Потрібно було перезавантажити цю команду.

– На матчах Колоса часто буває Руслан Костишин. Його називають кандидатом на посаду тренера команди. Також називають Григорчука, ван Леувена. Ви кажете, що Позднєєв матиме шанс до кінця сезону. Чи це означає, що зараз пошуки тренера припинилися? Чи їх взагалі не було?

– Ми розглядаємо усіх тренерів, які є вільними на ринку. Не лише в Україні, а й за кордоном. Це може бути тренер, який тренував Ліверпуль, Манчестер Сіті або Манчестер Юнайтед. З іншого боку, ми розуміємо, що в цей момент ми довірили Поздєєву і ми подивимося в кінці сезону, що буде.

Ми ніколи не вели переговори з Григорчуком та ван Леувеном. Ніколи. Руслан Костишин був присутній на грі проти Олександрії, бо його син грав, – розповів Генінсон в авторській програмі Володимира Звєрова на ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, після 26-ти турів Колос йде у турнірній таблиці УПЛ дев'ятим, набравши 29 очок (і має одну гру в запасі).

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