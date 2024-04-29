"На рівному місці пошкодив зв'язки гомілкостопу і попередньо вилетів на три тижні. А знаєте, як пошкодив? Під час матчу проти ЛНЗ підвернув ногу, вступивши в яму на полі.

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Ви просто вдумайтесь... Ми говоримо – це Прем'єр-ліга, не чемпіонат району на кукурудзяному полі. Це елітний дивізіон. І один з найкращих гравців сезону зазнає серйозної травми, бо на полі яма! Вилітає на три тижні у найвідповідальніший момент сезону, у вир чемпіонської боротьби", – заявив Вацко у ефірі Вацко on air.

Якщо прогноз здійсниться, то Бондаренко ризикує пропустити два матчі з Чорноморцем, супербитву з Динамо і фінал Кубка України проти Ворскли (15 травня).

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