– Перший тайм – 4:0, у другому рахунок став 5:3. Можна сказати, що це був один із найнапруженіших матчів за вашу тренерську кар’єру?

– Взагалі було дуже багато, напевно, таких матчів. Але дійсно, таких матчів, які вирішують долю путівки на чемпіонат світу, – небагато, так скажемо.

Україна вийшла на футзальний ЧС-2024 – перемога над Польщею в перестрілці на вісім голів принесла пряму путівку

Тому я ще раз хочу подякувати хлопцям за те, що вони проявили самовіддачу, характер, майстерність. Хочу подякувати вболівальникам, які приїхали з України, з Польщі і вболівали за нас. Ми відчували їхню підтримку.

Хочу подякувати всім, хто причетний до цієї перемоги. Ми їдемо на чемпіонат світу, і це дуже важливо – і для футзалу, і для країни. Ми відчуваємо підтримку всієї країни.

А те, що було 4:0 і потім 5:3 – то це гра. Ми розуміли, що поляки до останнього будуть битися за цю путівку. Ми розуміли, що це – не кінець.

Я так скажу, що це не ми винні в тому, що було 4:0 і стало 5:3. Поляки дійсно доклали максимум зусиль для того, щоб хоч якось намагатися вирівняти гру. Тому я дякую ще раз хлопцям за те, що вони вистояли, забили 5-й гол. Вони дійсно заслужили цей вихід на чемпіонат світу.

– За цей час, поки була кваліфікація, було багато підтримки для збірної і багато критики. Можливо, щось хочете сказати цим людям, які вас підтримували і критикували в цей час?

– Я завжди добре ставлюся до людей, які нас підтримують. Це дійсно люди, які і в радості, як то кажуть, і в горі завжди з нами. Але я розумію, що критика повинна бути. Без критики буде застій, не буде прогресу.

Я розумію, що критика нас рухає вперед, що вона нас підштовхує щось робити, щось міняти. Тому це добре. Нехай критикують і нехай підбадьорюють. Це завжди так буде, це життя. Це не тільки в футзалі – це взагалі в житті.

Тому я нічого не хочу нікому казати. Продовжуємо працювати. Хочу сказати "Дякую" і тим, хто нас підтримує, і тим, хто нас критику", – цитує Косенка АФУ.