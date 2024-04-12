Збірна України візьме участь у цікавому турнірі серед команд U-16 – регламент не передбачає нічиїх
Команда U-16 (футболісти не старші 2008 року народження) візьме участь у турнірі Dream Cup 2024, який прийматиме Японія, інформує прес-служба УАФ. Змагання триватимуть з 19-го по 23 червня на стадіоні J-Village у Фукуоці. Україна спробує свої сили проти Японії, Сенегалу та Венесуели. Для "синьо-жовтих" це буде підготовка до кваліфікації Євро-2025 у віковій категорії U-17.
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Розклад турніру Dream Cup 2024:
19.06.2024
Сенегал – Венесуела (6:00 за київським часом)
Японія – Україна (9:00)
21.06.2024
Україна – Сенегал (6:00)
Японія – Венесуела (9:00)
23.06.2024
Венесуела – Україна (6:00)
Японія – Сенегал (9:00)
Окремої уваги вартий регламент турніру. Це класичний груповий етап на 4 команди, але нічиїх не буде. Після двох таймів по 45 хвилин у разі рівного рахунку пробиватиметься серія пенальті. За перемогу в ігровий час нараховуватимуть три очки, за перемогу по пенальті – два, за поразку по пенальті – одне, за поразку в ігровий час – нуль.
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