Товариський матч

Кіпр U-17 – Україна U-17 – 2:1

Голи: Міхалас, 52 (п.), Дімостенус, 58 – Андрейко, 90+3

Нереалізований пенальті: Лукаїдіс, 56 (Кіпр)

Збірна України впевнено здолала майбутнього суперника на Євро U-17 – попереду ще один спаринг

Юнацька збірна України U-17 у четвер, 11 квітня, в рамках підготовки до чемпіонату Європи провела другий спаринг з однолітками з Кіпру. Після поразки у першій грі господарі зуміли реабілітуватись, здобувши впевнену перемогу.

Перший тайм минув без голів, а по перерві кіпріотів прорвало. Спочатку Міхалас реалізував пенальті, а вже за чотири хвилини арбітр вдруге вказав на позначку. Цього разу Олександр Харечко не дозволив вразити свої ворота. Та вже за трохи господарі таки зуміли вдруге пробити голкіпера Руха. Наші земляки обмежилися голом престижу вже у доданий час.

Нагадаємо, Україна та Кіпр зіграють в одній групі на чемпіонаті. Разом з ними у квартеті А також виступатимуть Сербія та Чехія. Чемпіонат Європи U-17 пройде на Кіпрі з 20 травня по 5 червня.

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