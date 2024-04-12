Команда U-16 (футболисты не старше 2008 года рождения) примет участие в турнире Dream Cup 2024, который будет принимать Япония, информирует пресс-служба УАФ. Соревнования пройдут с 19-го по 23 июня на стадионе J-Village в Фукуоке. Украина попробует свои силы против Японии, Сенегала и Венесуэлы. Для "сине-желтых" это будет подготовка к квалификации Евро-2025 в возрастной категории U-17.

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Расписание турнира Dream Cup 2024:

19.06.2024

Сенегал – Венесуэла (6:00 по киевскому времени)

Япония – Украина (9:00)

21.06.2024

Украина – Сенегал (6:00)

Япония – Венесуэла (9:00)

23.06.2024

Венесуэла – Украина (6:00)

Япония – Сенегал (9:00)

Отдельного внимания стоит регламент турнира. Это классический групповой этап на 4 команды, но ничьих не будет. После двух таймов по 45 минут в случае равного счета будет пробиваться серия пенальти. За победу в игровое время будут начислять три очка, за победу по пенальти – два, за поражение по пенальти – одно, за поражение в игровое время – ноль.

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