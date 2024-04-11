Маркевич оцінив шанси збірної України на Євро-2024: "Там нічого страшного немає"
Головний тренер Карпат Мирон Маркевич переконаний, що підопічним Сергія Реброва до снаги вийти зі своєї групи на чемпіонаті Європи.
"У збірній України підібрався дуже сильний колектив, хоча "синьо-жовті" змусили нас понервувати під час матчів плей-офф кваліфікації чемпіонату Європи. Але головне, що було здобуто позитивний результат.
Євро-2024: стали відомі зарплати тренерів-учасників – Ребров не потрапив до топ-10, суперник України майже на дні
Звичайно, на підопічних Сергія Реброва тиснув психологічний тягар, а за таких обставин футболісти не завжди можуть продемонструвати всі свої найкращі якості. Попри це команда впоралася з хвилюванням.
Вважаю, що у фінальній частині Євро "синьо-жовті" покажуть зовсім інший футбол, якісніший. Вважаю, що вболівальники збірної України мають право розраховувати як мінімум на чвертьфінал.
Румунію та Словаччину треба обігрувати? Думаю, і з Бельгією можна тягатись. Там нічого страшного немає. Як я вже сказав, із групи ми повинні виходити", – сказав Маркевич у коментарі Zbirna.com.
Нагадаємо, збірна України у плей-офф відбору Євро-2024 пройшла Боснію і Герцеговину (2:1) та Ісландію (2:1) і вийшла на чемпіонат Європи. "Синьо-жовті" у групі Е змагатимуться з Бельгією, Словаччиною та Румунією. Континентальне дійство стартує 14 червня, а свій перший матч Ребров і Ко проведуть 17 червня проти румунів.
Євро-2024: Україна в п'ятірці андердогів, високі шанси на плей-офф, два очевидні фаворити на трофей