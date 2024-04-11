Головний тренер Карпат Мирон Маркевич переконаний, що підопічним Сергія Реброва до снаги вийти зі своєї групи на чемпіонаті Європи.

"У збірній України підібрався дуже сильний колектив, хоча "синьо-жовті" змусили нас понервувати під час матчів плей-офф кваліфікації чемпіонату Європи. Але головне, що було здобуто позитивний результат.

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Звичайно, на підопічних Сергія Реброва тиснув психологічний тягар, а за таких обставин футболісти не завжди можуть продемонструвати всі свої найкращі якості. Попри це команда впоралася з хвилюванням.

Вважаю, що у фінальній частині Євро "синьо-жовті" покажуть зовсім інший футбол, якісніший. Вважаю, що вболівальники збірної України мають право розраховувати як мінімум на чвертьфінал.

Румунію та Словаччину треба обігрувати? Думаю, і з Бельгією можна тягатись. Там нічого страшного немає. Як я вже сказав, із групи ми повинні виходити", – сказав Маркевич у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, збірна України у плей-офф відбору Євро-2024 пройшла Боснію і Герцеговину (2:1) та Ісландію (2:1) і вийшла на чемпіонат Європи. "Синьо-жовті" у групі Е змагатимуться з Бельгією, Словаччиною та Румунією. Континентальне дійство стартує 14 червня, а свій перший матч Ребров і Ко проведуть 17 червня проти румунів.

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