Збірна України U-19 продовжила участь у міжнародному турнірі Seoul Cup, здолавши В'єтнам. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Турнір Seoul Cup

Україна U-19 – В'єтнам U-19 – 3:2

Голи: Кремчанін, (дубль), Панченко

Збірна України U-19 (стартовий склад): Суркіс, Балаба, Сизонюк, Білоконь, Лисенко, Шамузов, Михайлів, Янчишин, Годя, Панченко, Микитюк.

Після поразки від Південної Кореї (2:4), підопічні Олега Кузнецова взяли гору над В'єтнамом. Дубль оформив Дмитро Кремчанін – гравець Динамо, який нещодавно потрапив у кадри розслідування Української правди щодо відвідування нічних клубів у комендантську годину. Ще один гол в активі Панченка.

До слова, 15 жовтня відбудеться останній матч турніру для українців – проти Марокко. Початок гри о 06:30 за київським часом.

А з 15 по 21 листопада юнацька збірна України візьме участь у кваліфікаційному раунді Євро-2024, де зіграє зі Словаччиною, Косовом та Мальтою.

Збірна України U-19 без гравців Шахтаря програла Південній Кореї на міжнародному турнірі