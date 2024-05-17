Львівський Рух має заборгованість по зарплаті перед другою командою та молодіжним складом, повідомляє Sport.ua.

Рух відмовився від трансферу українця з Європи – відома причина

За інформацією джерела, невиплати тривають вже три місця. Зазначається, що у клубі обіцяють ліквідувати заборгованості до закінчення поточного сезону, тобто до кінця травня.

Нагадаємо, за два тури до фінішу Рух-2 посідає у турнірній таблиці Другої ліги дев'яту сходинку, набравши 32 очки. Рух U-19 з 40 пунктами йде восьмим.

Звягель завдяки божевільній бісіклеті оформив камбек з Рухом-2 і рветься у Першу лігу, Карпати-2 дотисли Локомотив