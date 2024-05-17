Рух має 3 місяці заборгованості із зарплатні – ЗМІ розкрив подальші плани керівництва щодо гравців
14:32 - Читать на русском
Футболісти львівського клубу зіткнулись з фінансовими труднощами.
Львівський Рух має заборгованість по зарплаті перед другою командою та молодіжним складом, повідомляє Sport.ua.
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За інформацією джерела, невиплати тривають вже три місця. Зазначається, що у клубі обіцяють ліквідувати заборгованості до закінчення поточного сезону, тобто до кінця травня.
Нагадаємо, за два тури до фінішу Рух-2 посідає у турнірній таблиці Другої ліги дев'яту сходинку, набравши 32 очки. Рух U-19 з 40 пунктами йде восьмим.
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