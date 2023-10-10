Україна U-19 поступилась одноліткам з Південної Кореї в матчі Seoul Cup. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Турнір Seoul Cup

Південна Корея U-19 – Україна U-19 – 4:1

Голи: ?, 11, ?, 44, ?, 62, ?, 80 – Василець 24, Панченко 78

Збірна України U-19 розпочала участь на міжнародному турнірі Seoul Cup, стартувавши матчем проти Південної Кореї. Саме корейці повели в рахунку на 11 хвилині, але "синьо-жовті" відігрались на 24 хвилині – Василець з близької відстані замкнув передачу Пономаренка. Гол можна переглянути за посиланням.

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Корея перед самісінькою перервою вийшла вперед, а на старті другого тайму збільшили відрив. Україна відіграла один м'яч – Панченко забив після розіграшу зі штрафного, але корейці поставили крапку в зустрічі – 4:2. Нагадаємо, що до розташування "синьо-жовтих" Шахтар не відпустив своїх гравців.

Додамо, що 12 жовтня Україна зіграє з однолітками з В'єтнамом (початок о 10:00), та з Марокко (15 жовтня, початок о 6:30 за київським часом).

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