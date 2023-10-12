Сборная Украины U-19 продолжила участие в международном турнире Seoul Cup, одолев Вьетнам. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Турнир Seoul Cup

Украина U-19 – Вьетнам U-19 – 3:2

Голы: Кремчанин, (дубль), Панченко

Сборная Украины U-19 (стартовый состав): Суркис, Балаба, Сизонюк, Билоконь, Лысенко, Шамузов, Михайлив, Янчишин, Годя, Панченко, Микитюк.

После поражения от Южной Кореи (2:4), подопечные Олега Кузнецова одержали верх над Вьетнамом. Дубль оформил Дмитрий Кремчанин – игрок Динамо, который недавно попал в кадры расследования Украинской правды относительно посещения ночных клубов в комендантский час. Еще один гол в активе Панченко.

К слову, 15 октября состоится последний матч турнира для украинцев – против Марокко. Начало игры в 06:30 по киевскому времени.

А с 15 по 21 ноября юношеская сборная Украины примет участие в квалификационном раунде Евро-2024, где сыграет со Словакией, Косово и Мальтой.

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