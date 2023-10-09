Кілька гравців Динамо опинилися серед тих, хто не дотримується вимог законодавства.

На час дії воєнного стану на території України запроваджена комендантська година, але за наявності необхідної суми грошей ці заборони можуть стати формальністю. Саме за такими принципами живуть люди, які спокійно відпочивають у закритих нічних клубах.

Англійські клуби програли боротьбу Динамо у спробі підписати двох українських талантів

Про один із таких закладів журналіст Української правди Михайло Ткач зробив розслідування. На відео, яке відзняли журналісти, "засвітилися" кілька футболістів Динамо. Йдеться про гравців молодіжки киян Дмитра Кремчаніна (18 років), Кирила Осипенка (17 років) та Владислава Герича (17 років).

Цікаво, що останній зараз не грає за Динамо, оскільки проходить реабілітацію після травми, повідомляє ТаТоТаке.