Турнір Seoul Cup, 15 жовтня 2023 року

Марокко U-20 – Україна U-19 – 3:4

Голи: ?, 7, ?, 20, ?, 83 – Балаба, 24, Михавко, 45+2, Пономаренко, 49, 80 (п.)

Збірна України U-19 переграла однолітків з В'єтнаму – порушник з Динамо оформив дубль

Збірна України U-19 (футболісти не старші 2005 року народження) в рамках підготовки до відбору на Євро-2024 провела свій третій поєдинок на міжнародному турнірі в Південній Кореї. Підопічні Олега Кузнецова проявили волю і вирвали перемогу, поступаючись 0:2.

Вже до 20-ї хвилини суперник оформив комфортну перевагу, однак на перерву команди пішли за нічийного рахунку (2:2). Одразу після відпочинку форвард Динамо Матвій Пономаренко вивів "синьо-жовтих" вперед, а наприкінці зустрічі з пенальті оформив дубль (перші два голи забили його одноклубники Назар Балаба і Тарас Михавко). Марокканці встигли скоротити, але на більше не вистачило часу.

Нагадаємо, у стартовому турі підопічні Олега Кузнецова поступилися Південній Кореї (2:4), після чого перемогли команду В’єтнаму (3:2). У завершальному матчі турніру господарі зустрінуться з В'єтнамом – від його результату і залежатиме розподіл місць у турнірній таблиці (наразі у Південної Кореї 4 очки – щоб випередити Україну (6 пунктів), їй необхідна лише перемога).

Вже за місяць, з 15-го до 21 листопада ця юнацька збірна України гратиме у кваліфікаційному раунді Євро-2024 (U-19). За підсумками жеребкування "синьо-жовті" зустрінуться з командами Словаччини, Косова та Мальти.

Збірна України U-19 без гравців Шахтаря програла Південній Кореї на міжнародному турнірі