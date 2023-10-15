Турнир Seoul Cup, 15 октября 2023 року

Марокко U-20 – Украина U-19 – 3:4

Голы: ?, 7, ?, 20, ?, 83 – Балаба, 24, Михавко, 45+2, Пономаренко, 49, 80 (п.)

Сборная Украины U-19 переиграла сверстников из Вьетнама – нарушитель из Динамо оформил дубль

Сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2005 года рождения) в рамках подготовки к отбору на Евро-2024 провела свой третий поединок на международном турнире в Южной Корее. Подопечные Олега Кузнецова проявили волю и вырвали победу, уступая 0:2.

Уже к 20-й минуте соперник оформил комфортное преимущество, однако на перерыв команды ушли при ничейном счете (2:2). Сразу после отдыха форвард Динамо Матвей Пономаренко вывел "сине-желтых" вперед, а в конце встречи с пенальти оформил дубль (первые два гола забили его одноклубники Назар Балаба и Тарас Михавко). Марокканцы успели сократить, но на большее не хватило времени.

Напомним, в стартовом туре подопечные Олега Кузнецова уступили Южной Корее (2:4), после чего победили команду Вьетнама (3:2). В заключительном матче турнира хозяева встретятся с Вьетнамом – от его результата и будет зависеть распределение мест в турнирной таблице (сейчас у Южной Кореи 4 очка – чтобы опередить Украину (6 пунктов), ей необходима лишь победа).

Уже через месяц, с 15-го по 21 ноября эта юношеская сборная Украины будет играть в квалификационном раунде Евро-2024 (U-19). По итогам жеребьевки "сине-желтые" встретятся с командами Словакии, Косова и Мальты.

Сборная Украины U-19 без игроков Шахтера проиграла Южной Корее на международном турнире