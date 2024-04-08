Підопічні Юрія Мороза в рамках підготовки до чемпіонату Європи проведуть два товариські матчі.

Юнацька збірна України визначилась зі складом на тренувальний збір на Кіпрі, повідомляє офіційний сайт УАФ. Головний тренер команди Юрій Мороз запросив до участі 19 футболістів. Отримали виклик і два гравці, якими активно цікавився Манчестер Юнайтед – Дем'ян Третяк та Кирило Дігтяр.

Збірна України дізналась календар матчів у груповому турнірі Євро U-17

Склад збірної України U-17 виглядає наступним чином:

Воротарі: Олександр Харечко (Рух), Назар Макаренко (СК Дніпро-1).

Захисники: Євген Бойко, Дем'ян Третяк (обидва – Динамо), Максим Баршак (Рух), Єгор Данковський, Микита Шелекета (обидва – Шахтар), Кирило Дігтяр (Металіст), Євгеній Рябоконь (Словацко, Чехія), Максим Цимбалюк (Вісла, Польща).

Півзахисники: Владислав Тютюнов, Євгеній Гармаш (обидва – Шахтар), Артем Угринчук (Рух), Богдан Попов (Емполі).

Нападники: Іван Андрейко (Динамо), Назар Бондар, Іван Денисов (обидва – Рух), Нікіта Кривцов (Кельн, Німеччина), Дмитро Зудін (Хайдук, Хорватія).

Нагадаємо, спаринги з однолітками з Кіпру українці проведуть 9 та 11 квітня. Обидва матчі розпочнуться о 16:30.

До слова, Україна та Кіпр зіграють в одній групі на чемпіонаті. Разом з ними у групі А також виступатимуть Сербія та Чехія. Чемпіонат Європи U-17 пройде на Кіпрі з 20 травня по 5 червня.

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