Юнацька збірна України після тріумфального виступу у кваліфікації з першого місця вийшла на чемпіонат Європи-2024. Календар поєдинків групи А – у цій новині на "Футбол 24".

Збірна України U-17 водинадцяте пробилась у фінальний турнір чемпіонату Європи. Нагадаємо, 12 березня наша команда під керівництвом Юрія Мороза завершила боротьбу в еліт-раунді відбору Євро-2024 перемогою над Словаччиною (3:0). Раніше "синьо-жовті" здолали Грецію (2:0) та Швейцарію (3:0) і, як наслідок, стали переможцями групи 4 і володарями путівки до фінального турніру.

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Згідно з жеребкуванням Україна потрапила до групи А, де зіграє з командами Кіпру (господарі змагань), Сербії та Чехії. Свої матчі групової стадії підопічні Мороза проведуть 20-го, 23-го та 26 травня.

Календар матчів збірної України U-17 у груповому турнірі Євро-2024

20 травня – Сербія – Україна (17:00 за київським часом).

25 травня – Україна – Чехія (17:00 за київським часом).

26 травня – Україна – Кіпр (19:30 за київським часом).

Турнір триватиме з 20 травня до 5 червня цього року на 6 кіпрських стадіонах. З кожної групи виходять по дві команди (група А у чвертьфіналі зійдеться з групою В). Ця вікова категорія точно матиме нового чемпіона, оскільки минулорічні переможці, німці, осоромилися у відборі. Україна переживе насичене літо з чотирма збірними на великих турнірах – Євро для національної, U-19 та U-17, а також дебютний виступ на Олімпіаді.

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