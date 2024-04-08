Подопечные Юрия Мороза в рамках подготовки к чемпионату Европы проведут два товарищеских матча.

Юношеская сборная Украины определилась с составом на тренировочный сбор на Кипре, сообщает официальный сайт УАФ. Главный тренер команды Юрий Мороз пригласил к участию 19 футболистов. Получили вызов и два игрока, которыми активно интересовался Манчестер Юнайтед – Демьян Третьяк и Кирилл Дигтяр.

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Состав сборной Украины U-17 выглядит следующим образом:

Вратари: Александр Харечко (Рух), Назар Макаренко (СК Днепр-1).

Защитники: Евгений Бойко, Демьян Третьяк (оба – Динамо), Максим Баршак (Рух), Егор Данковский, Никита Шелекета (оба – Шахтер), Кирилл Дигтярь (Металлист), Евгений Рябоконь (Словацко, Чехия), Максим Цымбалюк (Висла, Польша).

Полузащитники: Владислав Тютюнов, Евгений Гармаш (оба – Шахтер), Артем Угринчук (Рух), Богдан Попов (Эмполи).

Нападающие: Иван Андрейко (Динамо), Назар Бондарь, Иван Денисов (оба – Рух), Никита Кривцов (Кельн, Германия), Дмитрий Зудин (Хайдук, Хорватия).

Напомним, спарринги со сверстниками из Кипра украинцы проведут 9 и 11 апреля. Оба матча начнутся в 16:30.

К слову, Украина и Кипр сыграют в одной группе на чемпионате. Вместе с ними в группе А также будут выступать Сербия и Чехия. Чемпионат Европы U-17 пройдет на Кипре с 20 мая по 5 июня.

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